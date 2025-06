Sesto i suoni del Parco Nord L’intelligenza artificiale li svelerà

Immergiti nel cuore pulsante del Parco Nord, dove la scienza svela i segreti nascosti tra gli alberi e le foglie. Beatrice, Marco, Bianca e Gaia, ricercatori del Progetto SuMo, ci guidano alla scoperta di suoni invisibili all’orecchio umano. Da aprile 2024, stanno catturando e analizzando ogni rumore, rivelando storie di fauna e natura. Ieri sono partiti tra i sentieri... e il viaggio è appena iniziato.

Una camminata in ascolto dei suoni e rumori del Parco Nord. Anche quelli che le nostre orecchie non possono sentire. Beatrice Pateri, Marco Biagini, Bianca lombardi e Gaia Moroni sono quattro ricercatori di Progetto SuMo (Suoni e Movimento), il primo dell’ente Parco per la fauna, finanziato dal Pnrr. Il gruppo da aprile 2024 sta raccogliendo, analizzando e catalogando i suoni di chi abita il polmone verde. Ieri sono partiti tra i sentieri "armati" di binocoli, registratore con microfoni e l’app Merlin che "restituisce uno spettogramma, un grafico sulle frequenze occupate dai suoni. Riconosce anche in automatico le specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it