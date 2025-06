Serie C 2025-26 | Pontedera nel nuovo girone attesa per i play out

La Serie C 2025-26 si avvicina con fermento, e il Pontedera si prepara a scoprire il suo nuovo girone, tra speranze di conferma e attese di sfide avvincenti. Dopo le esclusive di Lucchese, Brescia e Spal, e la promozione del Pescara, l’attenzione si concentra sulle possibili sostituzioni e sugli scenari futuri. In un contesto sempre più incerto, il nostro club si prepara a scrivere il proprio capitolo di questa nuova stagione.

Venerdì l’esclusione di Lucchese, Brescia e Spal, sabato la promozione in Serie B del Pescara a spese della Ternana nella finale play off. La Serie C 2025-26 si va sempre più delineando, e con essa, di conseguenza, anche quello che sarà il nuovo girone del Pontedera. Se le 3 squadre bocciate venerdì ma aventi diritto a partecipare al campionato saranno sostituite, come sembra, da Pro Patria, Caldiero Terme e Inter U23, l’unico verdetto rimasto arriverà dal campo e riguarda il play out tra Salernitana e Sampdoria in programma il 15 e il 20 giugno che sancirà la quarta e ultima squadra retrocessa dalla B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C 2025-26: Pontedera nel nuovo girone, attesa per i play out

