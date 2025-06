Serie A2 | Ultimi Playoff e Movimenti di Mercato tra Juvi Cremona e Fortitudo

La corsa verso la definizione della nuova Serie A2 si infiamma tra playoff emozionanti e movimenti di mercato strategici. Rimini e Cantù sono in lizza per un biglietto in Serie A, mentre le finali di B promettono grandi sorprese. Tra conferme e novità , Juvi Cremona si prepara a rinforzarsi con l’arrivo di Michele Serpilli, pronto a scrivere il suo prossimo capitolo. La stagione sta entrando nel vivo, e i prossimi passi saranno decisivi.

La mappa della nuova serie A2 sta per completarsi grazie agli ultimi scampoli di playoff: quelli che spediranno una fra Rimini e Cantù in serie A, e la doppia finale che dalla B farà fare il salto al piano di sopra ad altre due formazioni. Nel frattempo, si muove il mercato: alla Juvi Cremona, che ha confermato in panchina coach Luca Bechi, potrebbe approdare l'ex biancorosso Michele Serpilli, retrocesso in B con Piacenza, dove però non resterà . Mentre la Fortitudo dopo l'arrivo del nuovo general manager Flavio Portaluppi è sulle tracce del pivot Lorenzo Benvenuti, uno dei pochi centri italiani di ruolo in circolazione, visto quest'anno a Cento.

