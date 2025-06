Serata tributo ai The Police a Carini | al parco cittadino Almoad concerto omaggio al gruppo rock britannico

Preparatevi a rivivere l’energia degli anni ’80 e ’90 con una serata indimenticabile dedicata ai leggendari The Police. Il 14 giugno, il parco cittadino Almoad di Carini si trasformerà in un tributo vibrante, grazie agli S.O.S. Sting & The Police, che ci regaleranno note di un gruppo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del rock. Una notte di musica, emozioni e ricordi, per celebrare un’emozione senza tempo.

C'è una musica che non invecchia mai, quella dei The Police: è la colonna sonora di intere generazioni, un mix inconfondibile di post-punk, reggae e genio che ha segnato un'epoca. Il 14 giugno sul palco del parco cittadino Almoad di Carini saliranno gli S.O.S. Sting & The Police, una tribute. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Serata tributo ai The Police a Carini: al parco cittadino Almoad concerto omaggio al gruppo rock britannico

In questa notizia si parla di: Police Carini Parco Almoad

