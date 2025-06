Serata rock al Ciclone di Panocchia le immagini

Un'incredibile notte di energia e passione ha animato il Circolo Arci Il Ciclone di Panocchia, quando gli Hard as a Rock hanno infiammato il palco in un concerto indimenticabile. Tra musica travolgente, risate e ottima compagnia, la serata si è trasformata in un vero e proprio inno alla vita e al buon rock. Scopri le immagini di questa magica serata e rivivi quei momenti di pura adrenalina!

Al Circolo Arci Il Ciclone di Panocchia, in collaborazione con Officina Rock remember, si sono esibiti in concerto gli Hard as a Rock. Una bellissima serata di compagnia, sorrisi, spensieratezza, cucina e buon rock.

