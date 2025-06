Separate al Gaslini due gemelle siamesi nate in Burkina Faso | oltre 50 medici in sala operatoria | Foto

Una straordinaria impresa medica ha avuto luogo al Gaslini di Genova, dove oltre 50 specialisti hanno portato a termine con successo la prima operazione del suo genere, separando due gemelle siamesi nate in Burkina Faso. Un intervento di 12 ore, che ha scritto una pagina storica per l’ospedale e ha salvato la vita delle piccole sorelline di appena 4 mesi. Questa è una testimonianza di eccellenza e dedizione che ispira speranza e progresso.

Un’operazione durata 12 ore che entra nella storia dell’ospedale Gaslini, eccellenza genovese: salvata la vita delle due sorelline di 4 mesi. Per l’istituto è la prima volta che viene svolta un’operazione del genere. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Separate al Gaslini due gemelle siamesi nate in Burkina Faso: oltre 50 medici in sala operatoria | Foto

In questa notizia si parla di: Gaslini Separate Gemelle Siamesi

Gemelline siamesi separate con successo all’Ospedale Gaslini di Genova - Un'impresa straordinaria all’Ospedale Gaslini di Genova: due gemelline siamesi di sei mesi, provenienti dal Burkina Faso, sono state separate con successo dopo un intervento di oltre 12 ore.

Genova, separate due gemelline siamesi nate in Burkina Faso: 12 ore in sala operatoria - Le due gemelle siamesi operate al Gaslini di Genova sono nate a dicembre 2024 in Burkina Faso ef erano unite nella regione toracica e addominale ... Leggi su tgcom24.mediaset.it

Gemelle siamesi separate al Gaslini: 12 ore di intervento con 50 professionisti. Erano unite da torace e addome - Le due bimbe di 6 mesi sono arrivate in Italia dal Burkina Faso con una missione umanitaria. Leggi su msn.com

Gemelline siamesi di sette mesi separate: l'eccezionale intervento durato 12 ore all'ospedale Gaslini di Genova - L'Istituto Giannina Gaslini di Genova ha portato a termine un complesso e delicato intervento di separazione di due gemelle siamesi, nate in Burkina ... Leggi su msn.com