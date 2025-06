Senza sostenibilità due imprese su tre prevedono un calo di competitività

In un panorama in cui la sostenibilità diventa sempre più centrale, le imprese italiane stanno riconoscendo il suo ruolo come fattore strategico. Secondo Monica Sozzi dell’ASviS, il 93% delle aziende collega impatto e sostenibilità, e l’89% integra questi valori nel proprio modello di business. Tuttavia, senza un impegno concreto, due imprese su tre prevedono un calo di competitività. È il momento di agire per rivedere le priorità e costruire un futuro più sostenibile e competitivo.

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 29 maggio 2025 Cresce nelle imprese italiane la consapevolezza che la sostenibilità sia un fattore strategico e non solo normativo. Il 93% riconosce un forte legame tra impatto e sostenibilità, l’89% la collega al proprio modello di business e l’84% vede nel digitale un acceleratore per la transizione. Permangono comunque alcune criticità: il 54% si dichiara poco o per nulla consapevole dell’impatto ambientale delle piattaforme digitali, e solo il 15% delle aziende ritiene di stare già facendo abbastanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

