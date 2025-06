‘Senza parole’ tra migliaia di persone | Samuele chiede a Elena di sposarlo durante il concerto di Vasco

Un momento magico tra passione e musica, che resterà nel cuore di tutti: Samuele ha scelto il palco del concerto di Vasco Rossi a Firenze per fare la sua proposta di matrimonio a Elena, sorprendendola e incantando migliaia di spettatori. In un’atmosfera carica di emozione, i due infermieri si sono uniti in un sì indimenticabile, dimostrando che l’amore può nascere tra le note più sincere e condivise. E questa storia d’amore continua a emozionare...

Firenze, 9 giugno 2025 – Una proposta di matrimonio indimenticabile, in mezzo a migliaia di persone e sulle note di una delle canzoni più amate di Vasco Rossi. È successo venerdì sera al Visarno Arena, durante il primo dei due concerti del rocker di Zocca a Firenze. Protagonisti della scena da sogno, Elena Panzani e Samuele Iandolo. 28 anni lei, 29 lui, fiorentini, entrambi infermieri a Careggi, si sono detti sì tra la folla del concerto, mentre Vasco cantava una delle sue canzoni più famose: ‘Senza parole’. “Ancora non ci credo - racconta Elena - Ogni donna dovrebbe vivere un momento così speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Senza parole’, tra migliaia di persone: Samuele chiede a Elena di sposarlo durante il concerto di Vasco

