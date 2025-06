Senza Paragon Perché il Copasir vuole desecretare l’audizione

Oggi il Copasir si apre a una svolta cruciale: la richiesta di desecretare l'audizione sul caso Graphite, lo spyware israeliano che ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla nostra sicurezza nazionale. La decisione di rendere pubblici i dettagli segna un passo importante verso trasparenza e responsabilità . Ma quali implicazioni avrà questa scelta per il nostro sistema di intelligence? La risposta risiede nel futuro della nostra tutela.

Prima Paragon. Poi l'intelligence italiana. Infine il Copasir, ovvero il comitato parlamentare che vigila sull'operato dei servizi segreti, che dipendono dal presidente del Consiglio, ed è presieduto da un membro dell'opposizione (oggi Lorenzo Guerini del Partito democratico). Quella odierna è stata una giornata rovente sul fronte del caso dello spyware Graphite, sviluppato dalla società israeliana Paragon, utilizzato per spiare, tra gli altri, il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Da chi, non è ancora chiaro. Non dall'intelligence italiana, ha ribadito il Copasir annunciando anche la decisione di desecretare i contenuti dell'audizione con Paragon.