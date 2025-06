Senza acqua da due mesi così non si può lavorare e i campi sono già aridi | la denuncia di un imprenditore FOTO

Senza acqua da due mesi, l’agricoltura nel territorio di Pianella e zone limitrofe affronta una crisi senza precedenti. Campi aridi e danni irreparabili minacciano il futuro delle aziende agricole locali, costrette a fronteggiare una siccità prolungata che mette a rischio la loro sopravvivenza. La situazione richiede interventi immediati per tutelare questo patrimonio vitale e garantire un domani sostenibile.

Danni inevitabili per alcune aziende agricole che si trovano nel territorio di Pianella e zone limitrofe, a causa di una carenza idrica che dura da quasi due mesi. E così, con l’arrivo dell’estate, diventa difficile piantare ortaggi e irrigare i campi, che al momento sembrano già troppo aridi. A. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Senza acqua da due mesi, così non si può lavorare e i campi sono già aridi": la denuncia di un imprenditore [FOTO]

