Senti il profumo di quest’erba Maurizio… Fedez trascina Gasparri nel suo podcast e lo sfotte | la reazione del senatore di Forza Italia – Il video

Il mondo dello spettacolo si incrocia con la politica in un modo inaspettato, tra provocazioni e sorrisi. Nel nuovo episodio del Pulp Podcast, Fedez trascina Maurizio Gasparri in una dinamica esilarante, sfottendo il senatore con una sfida che non dimenticherà facilmente. Tra battute e sorprese, i due protagonisti ci dimostrano come anche personaggi così diversi possano condividere momenti di leggerezza e ironia, lasciando tutti con il fiato sospeso.

«Senti il profumo Maurizio, è californiana» dice Fedez davanti a Maurizio Gasparri, che ha pagato pegno con la partecipazione al Pulp podcast del rapper, dopo l’invito accettato al congresso dei giovani di Forza Italia. Fedez ha provato a provare il senatore mettendogli davanti una piccola scatola con marijuana e sorridendo gli ha detto: «È totalmente illegale, la compro da uno spacciatore». E poi Fedez si è messo a prepararsi una canna sotto gli occhi di Gasparri. Fedez e il «messaggio sbagliato». «La droga fa male, tutte le droghe fanno male», ha risposto Gasparri, da sempre contrario a ogni tipo di legalizzazione delle sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Open.online

