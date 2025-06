Seminario per la diffusione della storia del confine orientale | ad Aosta il 4 settembre Iscrizioni dirigenti docenti entro il 20 agosto

Il 4 settembre 2025, Aosta si trasformerà in un crocevia di memorie e testimonianze, ospitando un seminario interregionale dedicato alla storia del Confine Orientale. Un’occasione imperdibile per docenti, dirigenti e appassionati di approfondire un capitolo fondamentale della nostra storia, promosso in collaborazione con importanti istituzioni e associazioni. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 agosto: non perdere l’opportunità di contribuire a questa importante iniziativa culturale, che arricchirà la conoscenza e il dialogo tra le generazioni.

Il prossimo 4 settembre 2025 si terrà ad Aosta, presso l’Università della Valle d’Aosta in Via Monte Vodice, un seminario interregionale dedicato alla storia del Confine orientale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. L'articolo Seminario per la diffusione della storia del confine orientale: ad Aosta il 4 settembre. Iscrizioni dirigentidocenti entro il 20 agosto . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

