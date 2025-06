Sei feriti in uno scontro tra due auto a Catignano | i due gravi trasportati in elisoccorso

Un grave incidente stradale a Catignano ha coinvolto due auto, lasciando sei persone ferite e due in condizioni critiche. I soccorritori hanno immediatamente trasportato i feriti più gravi in elisoccorso all’ospedale di Pescara, mentre le altre persone sono state assistite sul posto. La comunità è sotto shock per questa drammatica collisione che richiede attenzione e approfondimenti. Restate aggiornati su IlPescara per tutte le novità .

Sei persone ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Catignano nel pomeriggio di domenica 8 giugno: due i feriti più gravi portato subito all'ospedale di Pescara in elisoccorso. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp Due le auto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sei feriti in uno scontro tra due auto a Catignano: i due gravi trasportati in elisoccorso

In questa notizia si parla di: Feriti Auto Catignano Gravi

