Segreti di Famiglia 2 | una nuova stagione è in arrivo in esclusiva su Mediaset Infinity

Sei pronto a scoprire cosa riserva il destino per i protagonisti di "Segreti di Famiglia"? La serie che ha conquistato milioni di spettatori torna con la sua attesissima seconda stagione, ricca di suspense, passione e rivelazioni sconvolgenti. In esclusiva su Mediaset Infinity, ogni giorno dal 11 giugno potrai seguire in prima visione gli episodi, vivendo un’emozione senza pause fino al gran finale. Non perdere questa nuova avventura—il mistero sta per svelarsi.

Segreti di Famiglia, la serie che ha conquistato il pubblico con i suoi intrecci legali, colpi di scena e una storia d'amore intensa e tormentata, arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity con la seconda stagione, disponibile dall' 11 giugno – con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì – in contemporanea con il gran finale dalla prima stagione. Nel finale della prima stagione – disponibile su Mediaset Infinity l'11 giugno – nuove rivelazioni mettono in crisi i delicati equilibri dell'indagine. Ceylin si trova costretta a prendere decisioni rischiose nel tentativo di far emergere la verità .

