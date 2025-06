Seggi aperti fino alle 15 per referendum affluenza prima giornata al 22,7%

Oggi in tutta Italia i seggi sono aperti fino alle 15, con un’affluenza record del 22,7% alla prima giornata di referendum. Gli italiani sono chiamati a esprimersi su cinque quesiti fondamentali riguardanti il Jobs Act e la cittadinanza, decisioni che plasmeranno il futuro del mercato del lavoro e dei diritti civili. La partecipazione è cruciale: il voto è il nostro strumento di cambiamento e di tutela dei diritti fondamentali.

Roma, 9 giu. (askanews) – Riaperti in tutta Italia i 61.591 seggi elettorali per votare fino alle 15 su cinque quesiti referendari abrogativi di norme del jobs act e sull’acquisizione della cittadinanza italiana. I quesiti referendari sono finalizzati al reintegro nel posto di lavoro per i licenziati senza giusta causa, a ridurre i limiti alle indennità per i licenziamenti, a maggore tutela per contratti a termine, ad aumentare la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e alla abbreviazione degli anni in Italia per ottenere la cittadinanza. La consultazione referendaria è valida se vi partecipa almeno il 50% + 1 degli elettori aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it