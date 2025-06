Seggi aperti fino alle 15 per ballottaggi in serata nuovi Sindaci a Matera e Taranto

Oggi, alle ore 15, si chiudono i seggi dei ballottaggi a Matera e Taranto, due sfide decisive per eleggere i nuovi sindaci di queste città. Con lo scrutinio che partirà immediatamente, il risultato finale si annuncia come un momento cruciale per il futuro amministrativo delle due importanti realtà del Sud Italia. Restate con noi: tra poche ore scopriremo chi guiderà queste città nei prossimi anni.

Roma, 9 giu. (askanews) – Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi nei Comuni oltre 15mila abitanti che non hanno eletto il loro Sindaco al primo turno due settimane fa. Lo scrutinio avrà inizio a chiusura seggi senza soluzione di continutà, nel pomeriggio sarà dunque noto il risultato delle sfide a due e i nomi dei nuovi Sindaci. Due sono i Comuni capoluogo dalla tornata di ballottaggi: Matera in Basilicata e Taranto in Puglia. Nelle due città capoluogo l’affluenza alle urne nella prima giornata di voto di ieri è stata rispettivamente del 41,1% a Matera e del 33,7% a Taranto. A fronte di un’affluenza media nazionale ai ballottaggi che ieri alle 23 è risultata del 37,3%, secondo i dati forniti dal Viminale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

