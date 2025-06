Secolare Festival 2025 | 4 Giorni di musica camping e natura sull’Alta Murgia

Secolare Festival 2025 torna a vivere l’Alta Murgia con quattro giorni di musica, natura e convivialità dal 24 al 27 luglio a Corato. All’Agriturismo San Giuseppe, il festival si trasforma in un’esperienza immersiva, unendo concerti, attività coinvolgenti e il piacere del campeggio all’aria aperta. Il tema di quest’anno, "EVERYBODY", celebra l’unione e l’inclusività, invitando tutti a condividere emozioni e scoperte in un’atmosfera di vera armonia.

