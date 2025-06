Se sono stato il miglior Spalletti? Ho tentato di farlo ma non ci sono riuscito

Luciano Spalletti, alla sua ultima sfida come ct dell’Italia, ha condiviso emozioni e riflessioni in un’intervista toccante. Con umiltà e passione, ha ammesso di aver tentato di essere il miglior Spalletti, senza riuscirci, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi e dei giocatori. La partita contro la Moldavia rappresenta non solo un’ultima emozione, ma anche un momento di grande significato umano e sportivo.

Nel pre partita di Italia-Moldavia, ha parlato a Sky Sport Luciano Spalletti, all’ultima gara da Ct: « La riunione tecnica è stata bellissima, la dovevo fare perfetta. C’è un po’ di dispiacere nel lasciarsi, è venuta molto profonda e c’è stato del cuore dentro. Cosa ho chiesto ai ragazzi? Di farmi uscire con una vittoria, può essere stimolante che mi vogliano fare questo regalo. L’atmosfera era normalissima, di un ambiente e di un gruppo dove ci si trova bene a stare insieme e si fanno le cose con più dispiacere senza essere menefreghisti, ci si racconta la verità, si ha chiarezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Se sono stato il miglior Spalletti? Ho tentato di farlo ma non ci sono riuscito»

