Se la sosta è un incubo Niente telepass o pos | i disservizi dei parcheggi che il Comune dice di usare

Se la sosta 232 diventa un incubo senza Telepass o POS, i disservizi dei parcheggi pubblici si fanno sentire ancora di più. Trovare un posto in città è già una sfida per lavoratori e residenti, ma pagare diventa un vero ostacolo quando i sistemi non funzionano. È il caso di due tra i principali parcheggi al centro: quello coperto degli Archi, che ha eliminato l’accesso con Telepass, e Cialdini, dove ancora si...

Trovare un parcheggio in città è uno dei maggiori problemi che affliggono lavoratori e residenti ma anche quando il parcheggio viene trovato, a pagamento, sorgono altri problemi come quello del pagamento. Ne sanno qualcosa gli utenti di due dei maggiori parcheggi a pagamento più utilizzati per raggiungere il centro, il parcheggio coperto degli Archi e il parcheggio Cialdini. Nel primo non si può più accedere con il telepass, nel secondo o si paga in contanti o si resta intrappolati dentro perché il pagamento bancomat è rotto da un mese. A segnalare il disservizio al Carlino è stata una lettrice, Giovanna Taccaliti, una cittadina attenta che si è trovata davanti ad entrambi gli inconvenienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Se la sosta è un incubo. Niente telepass o pos: i disservizi dei parcheggi che il Comune dice di usare

In questa notizia si parla di: Telepass Parcheggi Sosta Incubo

Se la sosta è un incubo. Niente telepass o pos: i disservizi dei parcheggi che il Comune dice di usare - Nel primo non si può più accedere con il telepass, nel secondo o si paga in contanti o si resta intrappolati dentro perché il pagamento ... Leggi su ilrestodelcarlino.it

Parcheggi, ora la sosta si paga con il Telepass - MONTE ARGENTARIO Sul Promontorio è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Leggi su msn.com

Telepass, UnipolMove o MooneyGo: quale sistema conviene di più per saltare la coda al casello - La liberalizzazione del mercato dei sistemi di pagamento elettronico ha aperto la sfida tra gli operatori, che si danno battaglia a colpi di promozioni ... Leggi su msn.com