Scuole sostenibili Minerva educare al futuro con la forza di una rete pubblica

scuole sostenibili Minerva, un esempio concreto di come l’istruzione possa diventare il motore del cambiamento. Con la terza edizione del progetto, promosso da Minerva Scarl con le scuole dei dieci Comuni soci, si è consolidata una rete pubblica dedicata a educare al futuro. Un investimento collettivo su consapevolezza, partecipazione e sostenibilità ambientale, che ha coinvolto intere comunità, rinforzando l’alleanza tra cittadini, istituzioni e scuole per costruire un domani più verde e responsabile.

Conclusa la terza edizione del progetto promosso da Minerva Scarl con le scuole dei dieci Comuni soci. Un investimento collettivo su consapevolezza, partecipazione e sostenibilità ambientale. Un percorso che ha coinvolto alunni, docenti, amministratori e famiglie, rafforzando l'alleanza tra.

