Scuole in Fortezza | oltre mille studenti protagonisti tra show musica e progetti formativi FOTO

Oltre 1000 studenti hanno preso vita tra spettacoli, musica e progetti formativi durante le due giornate di "Scuole in Fortezza". L'evento, svoltosi il 4 e 5 giugno, promosso dall'Ufficio scolastico provinciale di Livorno in collaborazione con l'AutoritĂ di sistema portuale e l'agenzia Erasmus+ Indire, ha rappresentato un'occasione unica per valorizzare il talento giovanile e promuovere l'innovazione educativa. Un vero e proprio crocevia di ispirazione e crescita che ha lasciato il segno.

Oltre 1000 studenti alla due giorni "Scuole in Fortezza". L' evento, andato in scena il 4 ed il 5 giugno, è stato promosso e coordinato dall'Ufficio scolastico provinciale di Livorno in collaborazione con l'AutoritĂ di sistema portuale e l'agenzia nazionale Erasmus+ Indire con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - "Scuole in Fortezza": oltre mille studenti protagonisti tra show, musica e progetti formativi. FOTO

In questa notizia si parla di: Scuole Fortezza Oltre Studenti

Livorno, oltre mille studenti tra show, progetti, musica: “Scuole in Fortezza” è un successo - Oltre 1000 studenti alla 2 giorni organizzata e coordinato dall'Ufficio scolastico provinciale in collab ... Leggi su msn.com

Sopralluogo alla ’Sclavo’: "Scuola pronta a gennaio" - L’annuncio dell’assessore Lorè, nei giorni scorsi al cantiere in Fortezza. Leggi su msn.com