Scuola finita ecco quanto costa gestire i figli da qui a settembre | da 300 a 700 euro per un mese di centro estivo

Con la fine della scuola, si apre un capitolo di sfide e spese crescenti. Gestire i figli da qui a settembre può costare tra 300 e 700 euro al mese, e le settimane senza scuola diventano un vero e proprio investimento per i genitori. Ogni estate, il costo aumenta e le soluzioni si fanno sempre più urgenti, specialmente per i più piccoli. Ecco perché è fondamentale trovare nuove strategie per affrontare questa lunga pausa senza stress.

Il problema è di tutte le estati e ogni anni diventa più costoso. Questa è la prima di 13 settimane senza scuola: settimane in cui, per la maggior parte, i genitori lavorano e si devono trovare soluzioni per i bambini, in particolare i più piccoli.

