Scuola caos precari a Piacenza | diritti negati e contratti spezzatino

scenario di incertezza e ingiustizie che mina la stabilità professionale dei precari. La Flc Cgil di Piacenza si batte per riconoscere i diritti di chi lavora con impegno e passione, denunciando questa situazione drammatica e chiedendo interventi immediati per porre fine a queste disparità. È ora di agire per garantire dignità e equità nel mondo dell’istruzione.

La Flc Cgil di Piacenza denuncia «le gravi e inaccettabili disuguaglianze che stanno colpendo i docenti precari assunti a ottobre con contratti "fino all'avente diritto" (FAD). A causa di un caos interpretativo sulle proroghe, le scuole del territorio hanno agito in modo difforme, creando un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Scuola, caos precari a Piacenza: diritti negati e contratti "spezzatino"»

