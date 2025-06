Scrittori in borgo | ecco Ritratti | catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli

Preparati a scoprire un mondo di personaggi sorprendenti e storie affascinanti, narrate con passione e originalità. Questa sera, sul palco dello Spazio La Nunziatina, si apre un nuovo capitolo della rassegna “Scrittori in Borgo” con la presentazione del libro “Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli” di Athos Bigongiali e Davide Guadagni. Un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore pulsante di Pisa e dei suoi protagonisti più unici.

Pisa, 9 giugno 2025 - Sul palco dello Spazio La Nunziatina, all’interno della Rassegna “Scrittori in Borgo” promossa dalla Libreria Ghibellina di Pisa questa sera alle 18 sarà in scena il nuovo libro, freschissimo di stampa e presentato in anteprima, di Athos Bigongiali e Davide Guadagni. Per raccontare “Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli”, pubblicato dalla storica casa editrice Pacini, interverranno insieme agli Autori e alla direttrice editoriale Francesca Pacini, anche Silvia Panichi e Fabrizio Franceschini. Le letture sono affidate all’attore Paolo Giommarelli e a “qualche altro notevole”, a moderare l’incontro sarà Francesca Petrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scrittori in borgo: ecco “Ritratti: catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli”

In questa notizia si parla di: Scrittori Borgo Ritratti Catalogo

