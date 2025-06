Scritte razziste sui muri della Zilmet Forza Nuova | Non siamo stati noi

Recenti scritte razziste sui muri della Zilmet hanno scosso la nostra comunità, ma vogliamo chiarire con fermezza: non siamo stati noi. Il Comitato Forza Nuova menzionato è un'entità inesistente e condanniamo ogni forma di odio e intolleranza. La nostra azione, come quella dello scorso 5 giugno a Padova contro il genocidio, testimonia il nostro impegno per i valori di rispetto e solidarietà, perché un futuro migliore si costruisce con l’unità e il rispetto reciproco.

«Ci dissociamo dalle frasi vergate sul muro dei bagni dell’azienda a firma di un fantomatico Comitato Forza Nuova in quanto lo stesso non esiste. Nelle nostre azioni o interventi, come ad esempio quella svoltasi a Padova il 5 giugno scorso quando abbiamo esposto striscioni contro il genocidio in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Scritte razziste sui muri della Zilmet, Forza Nuova: «Non siamo stati noi»

