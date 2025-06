Scritte contro Israele antisemitismo svastiche Aumenta la preoccupazione tra gli ebrei tripolini di Roma

In un momento cruciale di scelta e rinnovamento per la Comunità Ebraica di Roma, emergono segnali allarmanti di odio e intolleranza. Le scritte antisemite e le svastiche apparse in zona Piazza Bologna rappresentano un torbido campanello d'allarme, che riaccende le preoccupazioni tra gli ebrei tripolini della capitale. È fondamentale affrontare con fermezza questi episodi, perché il rispetto e la pace devono prevalere sulla paura e sull'odio, affinché la storia non si ripeta.

