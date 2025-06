Screening ginecologici gratuiti l' appuntamento a Falconara con l' iniziativa del Gruppo amici per lo Sport

per prendersi cura della propria salute in modo gratuito e accessibile. Un’opportunità unica per effettuare screening ginecologici, sensibilizzare sulla prevenzione e promuovere il benessere femminile. Non perdere questa occasione di informazione e prevenzione: la salute delle donne merita attenzione e azione concreta.

FALCONARA MARITTIMA - È fissata per sabato 21 giugno, alle ore 11 presso la Biblioteca Francescana Picena in piazza Sant’Antonio, la conferenza pubblica di presentazione dell’iniziativa di prevenzione rivolta alle donne tra i 18 e i 60 anni, organizzata dal Gruppo amici per lo Sport. Un’occasione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Screening ginecologici gratuiti, l'appuntamento a Falconara con l'iniziativa del Gruppo amici per lo Sport

