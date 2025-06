Scoprite Come l’Anticiclone Protegge l’Italia Ma Porta Sorprese Inaspettate

Scoprite come l'anticiclone protegge l'Italia da tempeste e maltempo, portando però anche alcune sorprese inattese. Roma e il resto del paese vivranno una settimana all'insegna del sole e della stabilità, con temperature in lieve aumento e cieli principalmente sereni. Tuttavia, non mancheranno i momenti di instabilità pomeridiana vicino ai rilievi, offrendo un quadro meteorologico complesso e affascinante da scoprire.

Roma - Settimana dominata da sole e stabilità grazie all'anticiclone, con qualche piovasco locale in montagna e presenza di polveri sottili trasportate dal Canada. L'arrivo dell'anticiclone garantisce giorni di tempo stabile e cieli prevalentemente sereni fino a venerdì, con temperature in lieve risalita su gran parte dell'Italia. Tuttavia, durante i pomeriggi si osserveranno addensamenti sparsi vicino ai rilievi, con la possibilità di piovaschi localizzati, soprattutto in zone montane. Lunedì, il sole prevale su quasi tutto il Paese, seppur i cieli del Centro?Nord risultino distorti da una coltre sottile di polveri provenienti dai roghi canadesi, trasportate dalle correnti atlantiche.

