Scoppia rissa tra ragazzi Turista accoltellato | è ricoverato al ’Bufalini’

Una notte di festa si è trasformata in tragedia a Cattolica, quando una rissa tra gruppi di giovani ha portato a un giovane turista marocchino accoltellato all’alba. Trasportato d’urgenza al Bufalini, ora si trova in prognosi riservata. Gli amici, sconvolti, hanno assistito impotenti a un evento che rischia di rovinare le vacanze estive. La community si interroga: cosa ha scatenato questa violenta escalation?

Una notte passata a divertirsi con gli amici, in un locale in spiaggia. Ma la serata è finita in ospedale per un giovane turista marocchino in vacanza a Cattolica. Il ragazzo è stato accoltellato all'addome durante una rissa scoppiata ieri all'alba tra lui e la sua comitiva di amici e un altro gruppo di giovani. L'episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino, fuori dal Bikini. Il giovane ferito è arrivato sanguinante in hotel. Gli amici hanno dato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza e i sanitari del 118, dopo le prime cure prestate al ragazzo in albergo, hanno deciso di trasferirlo prudenzialmente all'ospedale 'Bufalini'.

