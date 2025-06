Scoppia l' incendio all' interno di un magazzino | due auto distrutte

Una notte di paura a Palma di Montechiaro: un incendio devastante ha distrutto due auto, un forno a legna e numerose suppellettili nel magazzino di via Salaparuta, creando panico tra i residenti. I vigili del fuoco del distaccamento di Licata sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La comunità si chiede ora cosa abbia scatenato questa tragedia e quali misure saranno adottate per prevenire simili eventi in futuro.

Due auto, un forno a legna e diverse suppellettili distrutte da un incendio. Un rogo, sviluppatosi all'interno di un magazzino, che ha terrorizzato via Salaparuta e strade immediatamente limitrofe a Palma di Montechiaro. È accaduto durante la notte. I vigili del fuoco del distaccamento di Licata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scoppia l'incendio all'interno di un magazzino: due auto distrutte

