Scoppia la rissa nel parcheggio di un locale | 23enne accoltellato all' addome

Una tranquilla serata si trasforma in scena di violenza quando, nel parcheggio del Bikini di Cattolica, scoppiata una rissa tra giovani culmina con un'aggressione sanguinaria. Un ragazzo marocchino di 23 anni, residente a Parma, è stato accoltellato all’addome, rischiando la vita. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’ordine pubblico nei locali notturni, lasciando tutti sgomenti di fronte a questo grave episodio di violenza che scuote la comunità .

Un ragazzino marocchino di 23 anni, residente a Parma, è stato accoltellato all'addome all'alba di domenica 8 giugno mentre si trovava nel parcheggio del locale Bikini di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una rissa, per cause in corso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Scoppia la rissa nel parcheggio di un locale: 23enne accoltellato all'addome

In questa notizia si parla di: Rissa Parcheggio Locale Accoltellato

Cattolica, rissa all’alba nel parcheggio del Bikini: accoltellato giovane marocchino - E’ accaduto alle prime di domenica, 8 giugno, nel parcheggio del Bikini. Leggi su chiamamicitta.it

Scoppia rissa tra ragazzi. Turista accoltellato: è ricoverato al ’Bufalini’ - Ma la serata è finita in ospedale per un giovane turista marocchino in vacanza a Cattolica. Leggi su msn.com

Rissa fuori dal locale, Lorenzo muore accoltellato. Il papà di uno dei ragazzi: «La lite nel locale, erano stranieri. Poi sono arrivati i buttafuori» VIDEO - L’altro giovane accoltellato, un 22enne della provincia di Treviso, è in condizioni critiche ed è stato ricoverato in ... Leggi su ilgazzettino.it