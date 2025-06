Scoppia incendio nella cucina intossicata dal fumo famiglia con due bambini

scoppiare un incendio che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. La famiglia, svegliata dal fumo e dalle urla, ha dovuto evacuare rapidamente l’abitazione con i bambini, mettendo in mostra coraggio e prontezza di spirito. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e il pronto intervento per proteggere ciò che più amiamo.

Momenti di paura, nella notte tra domenica e lunedì, per una famiglia con due bambini piccoli il cui appartamento è stato interessato da un incendio. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.45 causate, con tutta probabilità, da un cortocircuito della cappa di aspirazione della cucina facendo.

