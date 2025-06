Scoppia incendio in casa a Saviano muore 55enne | salvi la madre e il fratello

Un drammatico incendio scoppiato questa mattina a Saviano ha sconvolto la comunità: un uomo di 55 anni ha tragicamente perso la vita, mentre la madre e il fratello sono stati messi in salvo. I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti tempestivamente in corso Europa, al civico 43, per contenere il rogo e salvare le persone coinvolte. Questa terribile vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la prontezza nelle emergenze domestiche.

