Scooter sfrecciano in piena notte il lamento dei residenti

Le strade di Salerno, e in particolare la zona Torrione, si trasformano di notte in un vero e proprio circuito di scooter infernali, disturbando la quiete dei residenti e mettendo a rischio pedoni e passanti. Un fenomeno che si ripete quotidianamente, suscitando preoccupazioni crescenti e richieste di intervento. È giunto il momento di affrontare questa problematica e restituire serenità alle nostre serate.

Scooter che sfrecciano in piena notte, a Salerno, zona Torrione. E' la segnalazione che arriva da un residente in merito ai disagi che, quotidianamente, si verificano nelle ore serali. "Tutte le sere - ci scrivono - ci sono motorini che sfrecciano sul marciapiede. Pedoni preoccupati. Piazza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scooter sfrecciano in piena notte, il lamento dei residenti

In questa notizia si parla di: Sfrecciano Scooter Piena Notte

Scooter sfrecciano in piena notte, il lamento dei residenti - E' la segnalazione che arriva da un residente in merito ai disagi che, quotidianamente, si verificano nelle ore serali a Piazza Gloriosi ... Leggi su salernotoday.it

Follia al Maradona: sfrecciano di notte con gli scooter sulla pista d'atletica - si sono introdotti nell’impianto di Fuorigrotta in piena notte, sfrecciando a bordo di uno scooter sulla pista di atletica. Leggi su msn.com

Piazza Mercato, sfida al coprifuoco Covid: decine di scooter in piazza in piena notte - La scena è stata ripresa nella notte: decine di motorini che sfrecciano nella piazza, girano in tondo, suonano il clacson; sopra di essi ... Leggi su fanpage.it