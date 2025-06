Scontro tra auto e moto in viale Rustici | un ferito in ospedale

Un grave incidente si è verificato questa mattina in viale Rustici a Parma, coinvolgendo un’auto e una moto. Il violento scontro, avvenuto poco dopo le 10.30, ha provocato il ferimento del conducente della moto, trasportato d’urgenza in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità lavorano per chiarire dinamiche e responsabilità. La sicurezza stradale resta una priorità per tutti gli automobilisti.

Uno scontro tra un'auto ed una moto ha provocato il ferimento del conducente del mezzo a due ruote, nella mattinata di lunedì 9 giugno in viale Rustici a Parma. Erano da poco passate le 10.30 quando i due mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente. Ad avere la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Scontro tra auto e moto in viale Rustici: un ferito in ospedale

