Scontro frontale tra due auto quattro feriti Arrivano i vigili del fuoco

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Roccastrada, coinvolgendo due auto in un violento scontro frontale vicino a Montemassi. Quattro feriti sono stati soccorsi sul posto dai Vigili del Fuoco, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. La scena, ancora sotto shock, ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale e l’importanza di rispettare le regole per prevenire tragedie simili.

Roccastrada (Grosseto), 9 giugno 2025 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 9 giugno, in prossimità di Montemassi, all'interno del Comune di Roccastrada. Lo schianto ha visto il coinvolgimento di due automobili che, per cause attualmente in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Massa Marittima, si sono scontrate frontalmente. All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, le quattro persone presenti nei veicoli – due per ciascuna automobile – erano già state soccorse dall'équipe medica intervenuta prontamente sul luogo del sinistro. I Vigili del Fuoco si sono quindi occupati di mettere in sicurezza i veicoli danneggiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro frontale tra due auto, quattro feriti. Arrivano i vigili del fuoco

