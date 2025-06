Scontro frontale tra auto e camion | morta una donna

Un drammatico incidente lungo la statale Pontebbana ha spezzato una vita, lasciando la comunità sotto shock. Una donna, coinvolta in uno scontro frontale tra auto e camion, ha perso la vita nonostante l’intervento immediato dei soccorsi. La tragedia di lunedì 9 giugno ci ricorda quanto siano fragili le nostre strade e l’importanza di rispettare il codice della strada. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, ma anche un monito per tutti noi...

Grave incidente stradale lungo la statale Pontebbana. Una donna, nella giornata di lunedì 9 giugno, ha perso la vita a seguito di uno scontro avvenuto tra un'auto e un tir intorno alle 18:30 nella frazione di Orcenico Inferiore a Zoppola. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per lei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Scontro frontale tra auto e camion: morta una donna

