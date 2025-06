Scontro fra due moto Gravissimo un 67enne

Un grave incidente tra due motociclisti si è verificato ieri pomeriggio alle 18.30 a Sovico, lungo viale Monza. Un uomo di 67 anni è stato trasportato in codice rosso, mentre un giovane di 20 anni ha riportato ferite meno gravi. La dinamica dell’impatto è ancora da chiarire, ma l’incidente ha lasciato una motocicletta bianca a terra sul rettilineo prima dell’ultima rotonda. La scena desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale in zona.

Un uomo di 67 anni in codice rosso e un ragazzo di 20 anni in codice verde per uno scontro tra due moto accaduto ieri alle 18.30 in viale Monza a Sovico. Ancora da ricostruire la dinamica. L’impatto è avvenuto sulla provinciale che da Monza porta a Carate, sul rettilineo poco prima della fine del paese e dell’ultima rotonda in direzione di Monza, dove sulla parte destra della carreggiata è rimasta a terra una motocicletta bianca di piccole dimensioni. Sul posto sono arrivate un’auto medica e due ambulanze da Lissone e Desio inviate dall’Areu, che hanno confermato il codice rosso per il 67enne, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il 20enne è stato accompagnato all’ospedale di Desio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro fra due moto. Gravissimo un 67enne

In questa notizia si parla di: Scontro Moto Gravissimo 67enne

Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne - Un grave incidente ha coinvolto un’auto e una moto all’Isolotto, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio.

Sovico, drammatico schianto in moto: 67enne gravissimo - Coinvolte una moto Kawasaki e una bicicletta elettrica: due le persone ferite, un giovane di 20 anni e un ... Leggi su mbnews.it

Non ce l'ha fatta la donna investita in via Cannizzaro a Messina. La 67enne è morta in ospedale - Stava attraversando la strada quando una moto con a bordo due persone l'ha falciata. Leggi su msn.com

Tragico scontro frontale a Taino: motociclista 67enne muore dopo trasporto in ospedale - Il conducente della moto, un uomo di 67 anni, è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate ... Leggi su varese7press.it