Scontro camion-scooter ad Arezzo | ferito un ragazzo di 15 anni

Un drammatico incidente si è verificato oggi a Arezzo, coinvolgendo uno scooter e un camion, con conseguenze gravi per un ragazzo di soli 15 anni. È stato un pomeriggio di paura e preoccupazione, mentre i soccorritori intervenivano tempestivamente per prestare assistenza. La comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane, sperando in un rapido recupero e in una maggiore attenzione sulle strade. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale.

Incidente stradale oggi, lunedì 9 giugno, ad Arezzo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è intervenuto sulla Sr73, all'incrocio con viale Fratelli Rosselli, per uno scontro che ha coinvolto uno scooter e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti.

