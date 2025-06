Scontri dopo la partita di basket a Rieti arriva il Daspo per 15 tifosi del Rimini

Dopo una violenta giornata di scontri al termine della partita di basket a Rieti, arriva il duro provvedimento: il Daspo per 15 tifosi del Rimini. La polizia ha denunciato i protagonisti per danni e incendi aggravati, mentre altri cinque reatini sono stati segnalati per oltraggio a pubblico ufficiale. La vicenda mette in luce l’importanza di mantenere il rispetto e la sicurezza negli eventi sportivi, affinché questo episodio non offuschi lo spirito dello sport.

Gli agenti della Digos della Questura di Rieti hanno denunciato 15 tifosi della squadra di basket della Rinascita Basket Rimini per danneggiamento e incendio aggravati in concorso e 5 reatini per oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti si riferiscono all'incontro di basket al Palasojourner di.

