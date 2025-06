Scontri a Los Angeles Trump sul governatore della California che lo ha denunciato | Sì lo arresterei E manda 700 marines

Le tensioni a Los Angeles si intensificano, con l’amministrazione Trump che ordina l'invio di 700 Marines per supportare la Guardia Nazionale durante le proteste sull'immigrazione. Un gesto che solleva molte domande sulla gestione della crisi e sui futuri scenari possibili. La situazione, ancora incerta, potrebbe evolversi rapidamente: cosa accadrà se il presidente deciderà di invocare l’Insurrection Act? Rimaniamo attenti alle prossime developments.

L’amministrazione Trump ha ordinato a circa 700 Marines di recarsi a Los Angeles per supportare le truppe della Guardia Nazionale in seguito alle proteste di questo fine settimana sull’immigrazione. Lo scrive Politico. I Marines non parteciperanno alle attività delle forze dell’ordine a meno che il presidente non invochi l’Insurrection Act, che consentirebbe loro di reprimere la violenza, secondo due funzionari della Difesa. Non è chiaro quale ruolo svolgeranno i Marines, ma una delle fonti ha affermato che probabilmente supporteranno i 2.000 soldati della Guardia Nazionale inviati a sostegno delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online