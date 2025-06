Scontri a Los Angeles | Trump invia la guardia nazionale contro le proteste pro-immigrati

Tensione alle stelle a Los Angeles, dove per la prima volta dal 1965 la Casa Bianca ha dispiegato la Guardia Nazionale senza richiesta locale. Donald Trump ha inviato circa 300 soldati per sedare le proteste infiammate dai raid dell’ICE contro gli immigrati, scatenando un acceso dibattito sul ruolo dello Stato e i diritti civili. Una decisione che desta scalpore e mette in discussione l’equilibrio tra sicurezza e libertà .

Tensione alle stelle nella metropoli californiana dove, per la prima volta dal 1965, la Casa Bianca ha dispiegato la Guardia Nazionale di uno Stato federato senza alcuna richiesta formale delle autorità locali. Il presidente Donald Trump ha ordinato l'invio di circa 300 soldati della Guardia Nazionale della California a Los Angeles per fronteggiare le violente proteste esplose in seguito ai massicci raid dell'ICE contro gli immigrati in situazione irregolare. La decisione presidenziale segna un momento di rottura istituzionale senza precedenti nella storia recente americana, alimentando uno scontro politico che va ben oltre i confini della California e assume contorni nazionali.

