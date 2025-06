Scontri a Los Angeles giornalista colpita in diretta tv da un proiettile di gomma

Un incidente shock durante una diretta TV ha coinvolto la giornalista australiana Lauren Tomasi, colpita da un proiettile di gomma della polizia di Los Angeles mentre raccontava le proteste contro le retate sui migranti. Il video, virale sui social, ha acceso il dibattito sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla libertà di stampa. Un episodio che mette in evidenza le tensioni e le sfide di un momento cruciale per la città e il mondo intero.

La reporter australiana Lauren Tomasi è stata colpita da un proiettile di gomma sparato da un agente della polizia di Los Angeles mentre, in diretta televisiva, raccontava degli scontri e delle proteste contro le retate sui migranti. Il video della giornalista ha rapidamente fatto il giro del mondo, soprattutto grazie ai social. La donna stava parlando al microfono mentre alle sue spalle la Guardia nazionale inviata da Donald Trump era schierata in tenuta antisommossa. Gli agenti hanno sparato una serie di proiettili di gomma ad altezza uomo, puntando al corpo e alle gambe. Uno di questi ha colpito Tomasi, che è subito apparsa dolorante ed è scomparsa dall’inquadratura. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scontri a Los Angeles, giornalista colpita in diretta tv da un proiettile di gomma

