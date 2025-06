Sconfitti e contenti surreale Schlein | Più voti di Meloni Ed esulta per Taranto

In un clima di sconfitta elettorale, Elly Schlein mette da parte le polemiche e guarda al lato positivo: il risultato di Taranto e il voto di circa 249 sostenitori di Meloni sono segnali di rinascita per il centrosinistra. Tra tsunami referendari che hanno travolto il Pd e la sinistra, la segretaria democratica invita a riflettere sulle prossime mosse, lanciando un avvertimento a Giorgia Meloni. La partita è ancora aperta.

Nello tsunami dei Referendum che ha travolto il Pd e in generale la sinistra tra politica e sindacato Elly Schlein vede il bicchiere clamorosamente mezzo pieno. Insomma, il quorum lontano anni luce - l'affluenza è poco oltre il 30 per cento, quando serve il 50 per cento più un voto - è un segno di rinascita secondo la segretaria per Partito democratico che arriva a lanciare un avvertimento alla premier Giorgia Meloni sulle prossime elezioni. "Hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico di questo voto ma hanno ben poco da festeggiare: per questi referendum hanno votato più elettori di quelli che hanno votato la destra mandando Meloni al governo nel 2022", dichiara Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it