Sconfitta la democrazia vince l’astensionismo di destra

L’astensionismo di destra, orchestrato e massiccio, ha sovvertito il risultato delle urne, lasciando in secondo piano la democrazia. Nonostante ciò, il 30,5% di italiani che si è recato alle urne ha dimostrato una forte volontà di tutela dei diritti sul lavoro, con una maggioranza schiacciante a favore dei quesiti promossi dalla Cgil. È un segnale chiaro: la forza della partecipazione resta fondamentale per difendere i principi democratici e sociali.

La scelta politica dell’astensionismo massiccio e organizzato sponsorizzato dalle destre al governo, che si è nutrito della scarsa informazione sui contenuti dei referendum, ha avuto la meglio. I cinque quesiti su lavoro e cittadinanza non hanno raggiunto il quorum. Ma quel 30,5 per cento della popolazione che è andato a votare si è schierato a larghissima maggioranza per i diritti sul lavoro. I sì ai quattro quesiti promossi dalla Cgil, che smontavano parte del Jobs act, hanno abbondantemente superato l’87 per cento. Il quesito per dimezzare da dieci a cinque gli anni per ottenere la cittadinanza si è dimostrato invece più fragile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it