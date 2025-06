Scomparso da Desenzano | continua la ricerca del 16enne Samuele

Da Desenzano del Garda, il silenzio di Samuele preoccupa tutta la comunità. Il ragazzo, 16 anni, scomparso dal 21 maggio, è ancora irreperibile, con l'ultima traccia del suo cellulare vicino alla stazione ferroviaria. La ricerca continua senza sosta, alimentata dalla speranza di un suo ritorno sicuro. Restate aggiornati per scoprire ogni nuovo sviluppo sulla vicenda di Samuele.

Dal 21 maggio nessuna notizia del ragazzo. Samuele, 16 anni, è scomparso da Desenzano del Garda il 21 maggio e da allora non si hanno più sue notizie. Il suo cellulare è stato localizzato l'ultima volta nei pressi della stazione ferroviaria della città, ma da quel momento risulta spento o irraggiungibile. Le indagini sono attualmente in corso e si ipotizza un allontanamento volontario, anche se ogni pista resta aperta. Viveva col nonno dopo la perdita della madre. Il ragazzo, secondo quanto riferito da amici e familiari, viveva con il nonno da circa un anno, da quando la madre è venuta a mancare.

