Scommesse su un' ammonizione il portiere dell' Udinese Okoye rischia il processo

Un'ombra si staglia sulla partita Lazio-Udinese: il portiere Okoye, coinvolto in un'indagine per sospette truffe sulle scommesse, rischia il processo. La vicenda, che coinvolge anche altre tre persone, mette in discussione l'integritĂ del calcio italiano e solleva interrogativi sul futuro del portiere e della sua carriera. RiuscirĂ questa vicenda a scuotere il mondo dello sport? Restate con noi per scoprire tutti gli sviluppi.

AGI - Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato questa mattina nei confronti di quattro persone, tra le quali il portiere dell'Udinese e della nazionale nigeriana Maduka Okoye, indagate dalla Procura di Udine per truffa in concorso a danno di un bookmaker, in relazione a flussi anomali nelle scommesse sulla partita Lazio-Udinese del campionato di Serie A 2023-2024, giocata allo stadio Olimpico di Roma l'11 marzo 2024. Lo rende noto la Questura di Udine.   Le indagini . Le indagini, dirette dalla Procura di Udine e condotte dalla Polizia di Stato, tramite le articolazioni del Nucleo centrale della polizia dei giochi e delle scommesse del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile della Questura di Udine e della Sisco di Trieste, sono scaturite dalla registrazione di flussi anomali nelle scommesse effettuate nell'ambito della partita Lazio-Udinese, in particolare concentrati sul verificarsi dell' ammonizione del portiere della squadra friulana, che era quotata nelle agenzie di scommesse otto volte la posta scommessa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scommesse su un'ammonizione, il portiere dell'Udinese Okoye rischia il processo

