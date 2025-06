Scivola sul sentiero e precipita per cento metri | muore escursionista bellunese di 57 anni

Tragedia sulle montagne bellunesi: un'escursionista di 57 anni di Feltre ha perso la vita mentre percorreva il sentiero De Bastiani sopra Cesiomaggiore. Dopo ore di ricerche, il suo corpo è stato trovato in un canalone, a circa 100 metri di profondità . Un incidente che scuote tutta la comunità , ricordandoci quanto il rispetto per la natura e le misure di sicurezza siano fondamentali per vivere momenti di avventura in totale serenità . Continua a leggere.

Cade nel vuoto per 10 metri sul sentiero: 78enne grave, interviene l’elisoccorso da Como - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, a Mandello del Lario, dove un uomo di 78 anni è precipitato per 10 metri da un sentiero in una zona boschiva.

In bici scivola su un sentiero e cade in un burrone https://elivebrescia.tv/in-bici-scivola-su-un-sentiero-e-cade-in-un-burrone/… via @elivebresciatv

Escursionista scivola sul sentiero del Corno Grande - Una 30enne di Latina cade per un centinaio di metri ma evita di finire in un burrone. Leggi su emmelle.it