Scivola e batte la schiena Giovane in ospedale con fratture e contusioni

Un giovane avventuriero di Assisi ha avuto un grave incidente mentre esplorava il torrente Tescio, riportando fratture e contusioni. L’intervento tempestivo della squadra del Servizio alpino speleologico dell’Umbria, del 118 e dell’elisoccorso regionale ha fatto la differenza. La collaborazione tra le forze di soccorso ha permesso di trasportare il ragazzo in sicurezza, dimostrando ancora una volta che l’unione fa la forza anche nei momenti più difficili.

Un giovanissimo ha riportato fratture e contusioni mentre, insieme ad amici, si trovava in un tratto del torrente Tescio, in zona Madonna dei Tre Fossi, frazione montana di Assisi. Vista la situazione clinica e la zona impervia sono intervenuti gli uomini del Servizio alpino speleologico dell'Umbria (Sasu), il personale del 118 con ambulanza e automedica e l'elicottero Nibbio del servizio di elisoccorso regionale con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico del Sasu. Il ferito, proprio per la conformazione della zona e la presenza di vegetazione, è stato issato a bordo con il verricello e trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

