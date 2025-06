Sciopero dei lavoratori di Ammann e presidio sotto la sede di Confindustria Verona

I lavoratori e le lavoratrici di Ammann Bussolengo hanno scelto di manifestare il loro dissenso attraverso uno sciopero e un presidio sotto la sede di Confindustria Verona, denunciando le ingiustizie e le ambiguità della propria direzione. Un gesto forte che testimonia il loro desiderio di ascolto e rispetto, e che invita tutti noi a riflettere sul valore del lavoro e sui diritti fondamentali. La lotta continua: il riscatto parte da qui.

I lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Ammann di Bussolengo, hanno sciopertato nuovamente dalle 8.30 alle 10.30 di venerdì e si sono trovati in presidio sotto la sede di Confindustria Verona, per protestare contro il comportamento della propria direzione aziendale che, secondo i.

